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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Барнаульский рецидивист приехал к своему ребенку с наркотиком и тремя шприцами

Барнаульский рецидивист приехал к своему ребенку с наркотиком и тремя шприцами

Весь "набор" обнаружили в погребе одного из домов В Алтайском крае в селе Новопесчаное в погребе одного из домов нашли и изъяли пакет с белым порошком, шесть зип-пакетов с "неизвестным веществом" и три шприца, рассказали в региональном МВД.

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