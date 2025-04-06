Барнаульский рецидивист приехал к своему ребенку с наркотиком и тремя шприцами

Весь "набор" обнаружили в погребе одного из домов В Алтайском крае в селе Новопесчаное в погребе одного из домов нашли и изъяли пакет с белым порошком, шесть зип-пакетов с "неизвестным веществом" и три шприца, рассказали в региональном МВД.