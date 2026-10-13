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FiNE NEWS

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Дизель раскрывается в дальней дороге: где бензиновому мотору приходится напрягаться

Разница между бензиновым и дизельным автомобилем особенно заметна не в короткой поездке по городу, а на трассе, когда в салоне находятся пассажиры, а багажник заполнен.

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