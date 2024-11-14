Надпись белой краской «Иуда и палач» пришлось оттирать коммунальщикам с памятника Ленину в Красном Селе.
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Надпись белой краской «Иуда и палач» пришлось оттирать коммунальщикам с памятника Ленину в Красном Селе.