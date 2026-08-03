В России предложили реформировать систему блокировки банковских счетов. Среди инициатив — внедрение системы оценки рисков «Светофор», раскрытие роли искусственного интеллекта при блокировках и публикация статистики ошибочных решений.
В России предложили пересмотреть правила блокировок банковских счетов
Комментарии
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АЗ
Алексей Загребаев
решение простое - запрет на дистанционное кредитование - а только при личной явке заемщика в банк для заключения договора займа ..... или его представитель с нотариально заверенной доверенностью .... тогда и заемщик не скажет что это не он брал деньги ........ и у банка не будет проблем и не нужно будет блокировать счета ... а по остальным вопросам блокировка не более двух суток на проверку , если больше то банк не доказавший криминал при операции платит штраф в пользу пострадавшего ( не менее 50000 за сутки просрочки) ..........
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