В России предложили пересмотреть правила блокировок банковских счетов

АЗ

Алексей Загребаев

решение простое - запрет на дистанционное кредитование - а только при личной явке заемщика в банк для заключения договора займа ..... или его представитель с нотариально заверенной доверенностью .... тогда и заемщик не скажет что это не он брал деньги ........ и у банка не будет проблем и не нужно будет блокировать счета ... а по остальным вопросам блокировка не более двух суток на проверку , если больше то банк не доказавший криминал при операции платит штраф в пользу пострадавшего ( не менее 50000 за сутки просрочки) ..........