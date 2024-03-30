В Устьянском округе обновят источник «Белое озеро»

Инициатива по возрождению святого источника будет реализована в рамках губернаторского проекта «Комфортное Поморье»Этот проект получил финансовую поддержку и будет выполнен в два этапа при участии местного ТОС «Ульяновский» и общественного совета «Ростовско-Минское».