В Устьянском округе обновят источник «Белое озеро»

Инициатива по возрождению святого источника будет реализована в рамках губернаторского проекта «Комфортное Поморье»Этот проект получил финансовую поддержку и будет выполнен в два этапа при участии местного ТОС «Ульяновский» и общественного совета «Ростовско-Минское».
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