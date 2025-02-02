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Падение Адесаньи – катастрофа, от которой очень больно

Падение Адесаньи – катастрофа, от которой очень больно

Последствия дикого пробега. Наблюдать за деградацией больших звезд ММА всегда грустно. Те бойцы, которые раньше казались непобедимыми супергероями, завораживали техникой, нокаутами и духом, в один момент резко перестают быть небожителями.

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