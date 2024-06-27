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Рэп-исполнитель Фогель выступит на Дне молодёжи в Ростове

Рэп-исполнитель Фогель выступит на Дне молодёжи в Ростове

Исполнитель хита "Мальчик" споёт для ростовской молодежи.В эту субботу, 29 июня, в России отметят День молодёжи.

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