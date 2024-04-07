ЧП на митинге в Израиле

Масштабная демонстрация прошла в Тель-Авиве. На улицы вышли около 100 тысяч человек, чтобы отметить печальную дату: ровно полгода назад, 7 октября, на территорию еврейского государства была совершена атака ХАМАС.
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