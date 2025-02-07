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Мы продолжаем рассчитывать на то, что здравый смысл восторжествует сам по себе. ...

Мы продолжаем рассчитывать на то, что здравый смысл восторжествует сам по себе. Но так не бывает. Нам нужно вкладываться и вкладываться, чтобы создать такую базу, которая будет расти вместе с самосознанием молодых людей, которые должны понимать, что грозит им оттуда, как сделать, чтобы здесь им жилось хорошо и правильно, и как они должны защищать то, что имеют сейчас.

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