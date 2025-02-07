Мы продолжаем рассчитывать на то, что здравый смысл восторжествует сам по себе. Но так не бывает. Нам нужно вкладываться и вкладываться, чтобы создать такую базу, которая будет расти вместе с самосознанием молодых людей, которые должны понимать, что грозит им оттуда, как сделать, чтобы здесь им жилось хорошо и правильно, и как они должны защищать то, что имеют сейчас.
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