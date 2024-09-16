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Контрактникам из Адыгеи увеличили размер выплат до 2 млн рублей

Среди других мер поддержки участников СВО бесплатное медобслуживание и предоставление финансовой и юридической помощиЕдиновременные выплаты военнослужащим, заключившим контракт с Министерством обороны РФ и убывающим в зону спецоперации из Адыгеи, с учетом федеральной выплаты увеличены в республике до 2 млн рублей.

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