«Как только ты говоришь о сексуальности, люди начинают вопить»

Современная французская молодежь отказывается от секса, социальные сети полны изображений «идеальных мест», которые не существуют в реальности, а эротика — это необязательно нагота и физический контакт, убеждена режиссер Одри Диван.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии