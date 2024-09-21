Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 860 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • pobeditel Терещенко
    Вопрос к руководству страны почему такое происходит в СМИ где саму политику страны обгаживают , веть и закон приняли ...Познер возвращает...
  • ММ
    Травить? Ха!! Ковид 19 чем хуже яда? Яд разовый, а ковид самовоспроизводящийся. Идеальнее!"После теракта в ...
  • Евгений Алексеенко
    Пока у власти Путин,эрнст на коне и ни куда не денется и будет гадить РФ,а путин будет награждать его,как  уже делал ...Познер возвращает...

По Ближнему Востоку

По Ближнему Востоку

ДМИТРИЙ  ЕВСТАФЬЕВ Коллеги, поскольку главное, что я мог сказать совсем публично про Ближний Восток, я уже сказал вчера в различных вариантах, то особенно «размазывать» тему не буду.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Запад накаляет  обстановку по  всему  миру, явно  желая  развязать Третью, и Последнюю,  Мировую, после  которой  ост атки  человечества  скатятся  в каменный  век.
Ответить
14 час.
Александр Салтановский
Расскажу сейчас про ситуацию, что случилась со мной вчера. Ну встретились с кумом, почти случайно, решили это дело отметить, взяли 0,5, думал для начала хватит, сообразили чего пожевать (сидели у меня дома), сразу предупреждаю - кум заукраинец ярый и ждун открытый! Давай говорю по не многу, по полтинничку, чтоб не гнать лошадей, времени у нас навалом, ну один, второй третий, по ТВ как раз новости, про события в Ливане с пейджерами и радиостанциями, а кум и говорит - вот жалко, что украина так не может, чтоб вот так, как в Ливане, я от услышанного грубо  говоря охуел, кум ты говорю это серьёзно, более чем, говорит! Короче, говорю давай эту тему закроем, иначе мы сейчас наговорим друг другу такого, что и морды друг другу понабиваем, ну в общем добуцали мы то, что осталось по быстрому и разошлись. Кум в молодые годы сознательный член КПСС, далее ярый сторонник янукОвича, ну и т.д и т.п. Вот так вот бывает, говорит, что укРуина ещё вернётся и себя покажет, говорю - да уже показала, всему миру!
Ответить
14 час.
AP
Andrej Popp
Украиной правят ЕВРЕИ. Так что запросто любую гадость сотворить могут и спереть на хохлов. А тем давно плевать, они УЖЕ поняли, что подлежат утилизации для освобождения территории. Кому ? Может тем-же евреям, Зеленский говорил ведь про Нью-Израиль. Вот и ........, а может США. Этим тоже территория нужна, Йеллоустонский вулкан запросто бабахнуть может. Так что вариантом развития событий много.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх