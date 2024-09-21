По Ближнему Востоку

Александр Салтановский

Расскажу сейчас про ситуацию, что случилась со мной вчера. Ну встретились с кумом, почти случайно, решили это дело отметить, взяли 0,5, думал для начала хватит, сообразили чего пожевать (сидели у меня дома), сразу предупреждаю - кум заукраинец ярый и ждун открытый! Давай говорю по не многу, по полтинничку, чтоб не гнать лошадей, времени у нас навалом, ну один, второй третий, по ТВ как раз новости, про события в Ливане с пейджерами и радиостанциями, а кум и говорит - вот жалко, что украина так не может, чтоб вот так, как в Ливане, я от услышанного грубо говоря охуел, кум ты говорю это серьёзно, более чем, говорит! Короче, говорю давай эту тему закроем, иначе мы сейчас наговорим друг другу такого, что и морды друг другу понабиваем, ну в общем добуцали мы то, что осталось по быстрому и разошлись. Кум в молодые годы сознательный член КПСС, далее ярый сторонник янукОвича, ну и т.д и т.п. Вот так вот бывает, говорит, что укРуина ещё вернётся и себя покажет, говорю - да уже показала, всему миру!