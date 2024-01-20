Тренер "Лилля" Фонсека о Роналду: его слова о Лиге 1 не заслуживают ответа

Главный тренер французского "Лилля" Паулу Фонсека не стал отвечать футболисту саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду, который заявил, что чемпионат Саудовской Аравии лучше чемпионата Франции, передает RMC Sport.
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