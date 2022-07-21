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Кастер Семеня не прошла квалификацию на дистанции 5000 м на чемпионате мира по легкой атлетике

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 м Кастер Семеня не смогла квалифицироваться в финал на дистанции 5000 м на чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине.

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