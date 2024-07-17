Экс-замминистра обороны Иванов отказался от сделки со следствием

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, отклонил предложение о досудебном соглашении со следствием и настаивает на своей невиновности, сообщили в правоохранительных органах .
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