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ТАСС

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Песков: Путин начинает длительную и насыщенную поездку

Песков: Путин начинает длительную и насыщенную поездку

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин начинает длительную и насыщенную поездку, в ходе которой посетит саммит ШОС в Киргизии и Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке.

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