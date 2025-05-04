Биохакинг от Ева Продукт.

Дорогие друзья! Меня зрвут Настя. Слово биохакинг в последнее время стало звучать всё чаще. Причём если раньше оно воспринималось, как определение некой субкультуры людей, ставящих над собой эксперименты, то сегодня создаётся впечатление, это практически мейнстрим.