Биохакинг от Ева Продукт.

Дорогие друзья! Меня зрвут Настя. Слово биохакинг в последнее время стало звучать всё чаще. Причём если раньше оно воспринималось, как определение некой субкультуры людей, ставящих над собой эксперименты, то сегодня создаётся впечатление, это практически мейнстрим.
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