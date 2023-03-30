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Заканчиваем начатое и не начинаем новое: приметы на 30 марта

Сегодня, 30 марта,  — День Алексея, или Алешка Теплый. На Алексея становиться уже совсем тепло, снег на горах начинает таять, и вода маленькими ручейками стекает в низменности.

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