В Бурятии закрыли все заказники из-за медведей

В Бурятии закрыли все особо охраняемые природные территории (ООПТ) регионального значения из-за медведей.
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