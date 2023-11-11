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Исследование: артериальное давление можно снизить, исключив одну чайную ложку соли

Исследование: артериальное давление можно снизить, исключив одну чайную ложку соли

Новое исследование показало, что артериальное давление можно снизить без лекарств. В нем говорится, что исключение одной чайной ложки соли из ежедневного рациона может помочь людям снизить артериальное давление.

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