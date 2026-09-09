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Царьград

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ПНИПУ разработал методику для быстрой оценки прочности композитов

ПНИПУ разработал методику для быстрой оценки прочности композитов

Ученые ПНИПУ разработали методику, позволяющую за часы оценить прочность композитных деталей авиадвигателей.

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