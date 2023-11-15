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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Егор Гончаров: «У нас интересные соревнования, но опыта конкуренции на международном уровне не хватает»

— Это ваш последний сезон по юниорам? Щербакова: Скорее всего. Планируем как последний. Гончаров: Единственное, что может заставить нас передумать, — изменения на международной арене.

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