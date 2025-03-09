Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки в НХЛ до восьми шайб

Global Look Press / Gerry Angus / Icon Sportswire via Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил свою 886-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до восьми голов.
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