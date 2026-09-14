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Лось протаранил рогами машину в Подмосковье, есть пострадавшие

Лось протаранил рогами машину в Подмосковье, есть пострадавшие

Лось выбежал на трассу М-12 в Подмосковье и спровоцировал крупное ДТП. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщила «Российская газета» .

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