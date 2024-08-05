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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Башкортстанда коеп яуган яңгырлар аркасында гадәттән тыш хәл режимы кертелергә мөмкин

Башкортстанда туфракта артык дым булу сәбәпле, гадәттән тыш хәл режимы кертелергә мөмкин. Бу хакта Төбәкләр белән идарә үзәгендә оператив Хөкүмәт киңәшмәсендә аграр ведомство башлыгы Илшат Фазрахманов хәбәр итте.

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