Победители олимпиады по учебным предметам.

Победители первого этапа республиканской олимпиады по учебным предметам в 2023/2024 учебном годуДИПЛОМ I СТЕПЕНИФИО учащегосяКлассПредметЧайка ЕгорX ´Б´ИсторияОрешко ТатьянаX ´Б´ОбществоведениеКоваленко АлександраXI ´Б´Федоров ГлебXI ´Б´ИнформатикаФролов ЕвгенийXI ´Б´Князева УльянаIX ´Б´ХимияБобырева АнгелинаX ´Б´Долотенко ДарьяXI ´А´Шункевич Алекс .
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