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ЕС помог киевскому режиму на 220 млрд евро - Каллас

ЕС помог киевскому режиму на 220 млрд евро - Каллас

С начала СВО помощь киевскому режиму со стороны Евросоюза превысила 220 млрд евро. Об этом на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас .

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