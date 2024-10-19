Пятибратов о 3:2 в меньшинстве: «Факел» продемонстрировал характер и заслужил победу. Ни нам, ни «Ахмату» ничья была не нужна» 

С 84‑й минуты воронежцы играли в меньшинстве, забив победный гол на 94-й минуте. — Сейчас эмоции. Очень довольны результатом, но хочу сказать, что это не «Ахмат» играл не очень хорошо, это «Факел» в концовке прибавил.