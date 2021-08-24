Стало известно, за счет чего «Единая Россия» снова победит на выборах

Политика как она естьПолитикаСтало известно, за счет чего «Единая Россия» снова победит на выборах У партии есть секретное оружие, сообщает ИА DEITA.RU. Мало у кого есть сомнения в победе единороссов на грядущих выборах.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИвановнаКонечно победит. Пенсионеры проголосуют за ЕРИИринаА за КПРФ тогда кто будет голосовать ?Александр РожковВсе в руках быдла - баранов. Куда они - туда и Россия. Вот она - демократия в действии. Лучше уж генсек либо царь.Комментировать
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