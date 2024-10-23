ООН: население Украины сократилось на 8 млн человек с начала военной операции

Украина до полномасштабных боев сталкивалась с демографическими проблемами, а начало Россией военной операции значительно ухудшило ситуацию: с 2014 года количество жителей страны сократилось более чем на 10 млн человек, с 24 февраля 2022 года — на 8 млн.