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Добрый Мир

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ООН: население Украины сократилось на 8 млн человек с начала военной операции

ООН: население Украины сократилось на 8 млн человек с начала военной операции

Украина до полномасштабных боев сталкивалась с демографическими проблемами, а начало Россией военной операции значительно ухудшило ситуацию: с 2014 года количество жителей страны сократилось более чем на 10 млн человек, с 24 февраля 2022 года — на 8 млн.

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