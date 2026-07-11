НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

184 подписчика

Огненный рейд: Российские ракеты разгромили порты и военные заводы Украины

Огненный рейд: Российские ракеты разгромили порты и военные заводы Украины

Ночной удар 11 июля — это не просто очередная сводка с фронта. Это демонстрация новой тактики, где высокоточное оружие и дроны работают в связке, выбивая именно те звенья, на которых держится военная логистика противника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии