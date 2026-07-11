Огненный рейд: Российские ракеты разгромили порты и военные заводы Украины

Ночной удар 11 июля — это не просто очередная сводка с фронта. Это демонстрация новой тактики, где высокоточное оружие и дроны работают в связке, выбивая именно те звенья, на которых держится военная логистика противника.
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