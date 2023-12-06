В Смоленске может появиться бугельный подъемник

Ранее такой функционировал функционировал в областном центре, но из-за несчастного случая его закрыли Смоляне задали городской администрации вопрос об установке бугельного подъемника, который функционировал в Смоленске до 2013 года.
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