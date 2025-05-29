НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

**Полный запрет майнинга скоро будет введён в Бурятии и Забайкалье** Министр...

Полный запрет майнинга скоро будет введён в Бурятии и ЗабайкальеМинистр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев на заседании правительства РФ сообщил о скором введении запрета на майнинг криптовалют в Бурятии и Забайкалье.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх