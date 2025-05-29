Полный запрет майнинга скоро будет введён в Бурятии и Забайкалье** Министр...

Полный запрет майнинга скоро будет введён в Бурятии и ЗабайкальеМинистр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев на заседании правительства РФ сообщил о скором введении запрета на майнинг криптовалют в Бурятии и Забайкалье.