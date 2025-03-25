Распад Пакистана: невыученные уроки истории

25 марта 1971 г. в восточной части Пакистана, который тогда был еще единым, началась операция «Прожектор», санкционированная президентом страны, которая была направлена на силовое подавление бенгальской оппозиции.
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