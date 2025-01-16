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Читинские котельные подверглись проверке: выявлены серьезные нарушения

Читинские котельные подверглись проверке: выявлены серьезные нарушения

В Чите выявлены серьезные нарушения в работе котельных, которые наносят вред окружающей среде. Как сообщили в Минприроды Забайкальского края, в декабре 2024 года было выявлено более 100 нарушений в области охраны атмосферного воздуха.

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