Читинские котельные подверглись проверке: выявлены серьезные нарушения

В Чите выявлены серьезные нарушения в работе котельных, которые наносят вред окружающей среде. Как сообщили в Минприроды Забайкальского края, в декабре 2024 года было выявлено более 100 нарушений в области охраны атмосферного воздуха.
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