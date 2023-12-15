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«Яндекс»: 81% россиян в 2023 году выбирали на «Кинопоиске» отечественное кино

«Яндекс»: 81% россиян в 2023 году выбирали на «Кинопоиске» отечественное кино

Россияне стали чаще смотреть отечественные фильмы и сериалы: в 2023 году их выбирал 81% зрителей. Об этом рассказала директор по взаимодействию с индустрией в подразделении медиасервисов «Яндекса» Ксения Болецкая.

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