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25 поездов задерживаются из-за атаки БПЛА на мост в Ростовской области

25 поездов задерживаются из-за атаки БПЛА на мост в Ростовской области

В Ростовской области задерживаются 25 пассажирских поездов после временной приостановки движения из-за повреждения железнодорожного моста беспилотником ВСУ.

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