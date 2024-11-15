Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 755 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Котельникова
    Вечная память! Слава героям«Я даже не знаю и...
  • тимур чагалидзе
    Автора сего опуса нужно не читать, а послать туда, где Макар телят не пас! Какую цель преследовала эта статья безграм..."Да, подорожало, ...
  • тимур чагалидзе
    Мало того, после того, как просится надо идти в школу, за парту. Учить русский язык и грамматику))"Да, подорожало, ...

Тысячи брошенных тел: Российские морги забиты трупами боевиков ВСУ из Курской области

Тысячи брошенных тел: Российские морги забиты трупами боевиков ВСУ из Курской области

  В моргах приграничных регионов России находятся больше 8 тыс. тел бойцов ВСУ, которых сослуживцы бросили на поле боя в Курской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
РМ
Раиса Мелькумова
Зачем травить окружающую среду, сжечь , чтобы не было зловония, их не звали на Русскую землю!
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх