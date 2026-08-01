Россиянка столкнулась с неожиданным последствием долгого сидения на унитазе

У россиянки появился тромб в ноге из-за долгого сидения на унитазе. На историю жительницы Стерлитамака, столкнувшейся с неожиданным последствием затянувшегося похода в туалет, обратил внимание Telegram-канал Mash.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии