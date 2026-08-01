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Россиянка столкнулась с неожиданным последствием долгого сидения на унитазе

Россиянка столкнулась с неожиданным последствием долгого сидения на унитазе

У россиянки появился тромб в ноге из-за долгого сидения на унитазе. На историю жительницы Стерлитамака, столкнувшейся с неожиданным последствием затянувшегося похода в туалет, обратил внимание Telegram-канал Mash.

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