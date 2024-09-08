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Сантехник устроил оргию в подвале московской многоэтажки. Попался случайно

Сантехник устроил оргию в подвале московской многоэтажки. Попался случайно

Сантехник устраивал оргии в подсобке московского жилого комплекса. Попался он случайно - местные жители спустились в подвал к своим кладовкам и заметили сорванную пломбу на двери в техническое помещение.

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