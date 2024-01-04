НАТО начнет войну с Россией: сроки ввода войск альянса на Украину назвали в Британии

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Комментарии
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А
Алексей
Поосторожнее с заголовками.В заголовке утверждение.В статье &quot;возможно&quot;.По этому,&quot;возможно&quot; и на статью попасть.
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15 час.
Svetlana Kuzmina
Бриты пусть не забывают, что живут на острове, достаточно 3-х бомб и от Британии ничего не останется, а заодно и на Вашингтон сбросить что-нибудь этакое, для профилактики.
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13 час.
ВД
Вовладар Даров
Тогда не будет ни Америки, ни Лондона!!!!
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7 час.

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