НАТО начнет войну с Россией: сроки ввода войск альянса на Украину назвали в Британии Юлия СоколоваЕсли ситуация на фронте для армии Зе-рейха продолжит ухудшаться, возможно, НАТО придется задействовать план Б.
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