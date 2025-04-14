Мошенники маскируются под Роскомнадзор: что нужно знать жителям Подмосковья

Мингосуправления рекомендует гражданам быть бдительными и не сообщать личные данные незнакомцам. В Подмосковье зафиксирована новая схема мошенничества, где злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками Роскомнадзора.
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