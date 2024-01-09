Союзник Путина вскоре может возглавить Европейский совет

Лидеры Европейского Союза спешат помешать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану взять на себя руководство Европейским советом, который направляет политическую повестку дня блока, поскольку он продолжает препятствовать усилиям по поддержке Украины.
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