В четверг, 23 октября, с 10:00 до 14:00 в Новокуйбышевске будет приостановлена подача электроэнергии в поселках Шмидта и Маяк, а также в селах Горки и Малое Томылово.
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