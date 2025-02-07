Первые французские истребители Mirage 2000 прибыли на Украину

На Украину были доставлены первые истребители Mirage 2000. Об этом сообщил французский министр обороны, подчеркнув, что вместе с боевыми машинами на родину вернулись и украинские пилоты, которые проходили многомесячную подготовку за границей.
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