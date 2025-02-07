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Первые французские истребители Mirage 2000 прибыли на Украину

Первые французские истребители Mirage 2000 прибыли на Украину

На Украину были доставлены первые истребители Mirage 2000. Об этом сообщил французский министр обороны, подчеркнув, что вместе с боевыми машинами на родину вернулись и украинские пилоты, которые проходили многомесячную подготовку за границей.

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