Чонгук сделал шокирующее заявление: «Если Ви уволят, я не буду скучать. Будет даже спокойнее»

Что произошло бы с Чонгуком (Jungkook), если бы Ви (V) ушел из группы? Практически все фанаты уверены, что красавчику пришлось бы несладко: скучные серые будни без лучшего друга, в которых не с кем поговорить, не с кем поделиться секретом, не у кого спросить совета в случае проблем.
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