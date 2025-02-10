В Крыму дворы и парки за год благоустроят на 5 миллиардов

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Крыму в течение 2025 года благоустроят рекордное число общественных пространств и дворовых территорий, более 250, за беспрецедентно высокую сумму – 5 миллиардов рублей.
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