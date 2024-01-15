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НХЛ: Ничушкин будет недоступен для "Колорадо", пока будет получать помощь

НХЛ: Ничушкин будет недоступен для "Колорадо", пока будет получать помощь

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на официальном сайте сделала заявление о состоянии российского нападающего "Колорадо Эвеланш" Валерия Ничушкина, который на время будет отстранен от матчей регулярного чемпионата, поскольку будет проходить программу помощи для хоккеистов, которая помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.

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