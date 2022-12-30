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Окпосо сделал 3-й хет-трик в НХЛ в матче с «Детройтом». Предыдущий был в 2016 году

Окпосо сделал 3-й хет-трик в НХЛ в матче с «Детройтом». Предыдущий был в 2016 году

Капитан «Баффало» Кайл Окпосо сделал хет-трик в матче с «Детройтом». 34-летний нападающий отметился в матче регулярного чемпионата с «Ред Уингс» (6:3).

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