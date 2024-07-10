Появились наложения на карту будущей скоростной трассы Джубга—Сочи По ним можно понять какие участки и где изымет Росавтодор.
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Появились наложения на карту будущей скоростной трассы Джубга—Сочи По ним можно понять какие участки и где изымет Росавтодор.